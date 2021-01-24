В Казани вновь загорелся пассажирский автобус

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Днем в субботу, 23 января, у дома №114 на улице Декабристов в Казани загорелась кабина автобуса маршрута №35. Пассажиры оперативно покинули салон, что помогло избежать пострадавших. Спустя пять минут после вызова, на место прибыли пожарные, которые ликвидировали горение на площади порядка одного квадратного метра.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Напомним, в конце 2020 года мэр города Ильсур Метшин заявил, что систематически горящие автобусы и трамваи - “стыд и позор”. Замруководителя Исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров тогда заметил, что причиной возгорания автобусов часто становится замыкание проводки электродвигателей отопителей. Оказалось, их нужно менять через каждые 600 тысяч километров пробега, но в Казани он перевалил 800 тысяч километров и никакой замены.