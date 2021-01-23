Скончались еще четверо зараженных коронавирусом жителей Татарстана

С начала пандемии в республике подтвердились 237 летальных случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтвердились еще четыре смерти зараженных коронавирусом людей. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 93-х, 90 и 38-и лет, а также 88-и лет. Об этом в субботу, 23 января, сообщил региональный Минздрав.

Подробности течения болезни у покойных в ведомстве не уточняют, замечая лишь, что причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, а сам вирус - идентифицирован.

С начала пандемии в Татарстане выявили 15 365 случаев COVID-19. На данный момент большинство зараженных - 11 757 человек, выздоровело, а 237 - скончались.