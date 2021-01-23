В Казани по техническим причинам перекрыли стацию метро “Площадь Тукая”

Соответствующее сообщение пассажирам поездов передается по громкоговорителю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 23 января, в Казани по техническим причинам перекрыли станцию метро “Площадь Тукая”. Сообщение об этом пассажирам поездов передается по громкоговорителю. Когда работа станции будет возобновлена - пока неизвестно.

Заметим, что на одной из пешеходных улиц города в данный момент проходит несанкционированный митинг. Там собрались десятки человек, среди которых есть несовершеннолетние. Не исключено, что разъезжаться по домам им придется на другом общественном транспорте.

Горожанам временно придется пользоваться другим общественным транспортом или уезжать с другой станции метро. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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