Казань стала лидером среди городов Татарстана по числу выявленных несанкционированных снежных свалок

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

С начала 2021 года не прошло и месяца, а в восьми городах Татарстана уже выявили 26 несанкционированных снежных свалок. Большинство из них - 9 точек, обнаружили в Казани. Пять - в Набережных Челнах, четыре - в Бавлах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Заметим, что размещение снежных масс в неустановленных для этих целей местах влечет за собой административную ответственность согласно за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами.