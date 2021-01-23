В Чувашии продолжает расти число смертей зараженных коронавирусом людей

С начала пандемии COVID-19 подхватили 18 712 местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 103 зараженных коронавирусом людей. Вместе с тем там выписали 115 выздоровевших больных и подтвердили смерть еще 13 зараженных. Таким образом, число летальных случаев инфекцией в республике увеличивается ежедневно в течение двух месяцев. По данным на субботу, 23 января, оно составляет 781. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 18 712 местных жителей, 16 819 из которых уже выздоровели.

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