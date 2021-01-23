Коронавирусом заразились еще 90 татарстанцев

С начала пандемии COVID-19 подхватили 15 365 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 90 татарстанцев. Большинство из них - жители Казани (43). Остальные из Набережных Челнов (14), Нижнекамского района (5), Зеленодольского района (4), Альметьевского района (3), Лаишевского района (3) и Тукаевского района (3). В других районах по одному или два случая заражения. Три случая завозные, 87 - контактные.

Среди зараженных четверо детей. Пятерым от 18 до 30 лет, 21 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 24 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, 11 - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 32 из них, 58 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 15 365 жителей республики. На данный момент 11 757 из них выздоровели, 233 - скончались.