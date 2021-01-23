Скончались еще десять зараженных коронавирусом жителей Ульяновской области

С начала пандемии в регионе выявили 42 051 случай COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро субботы, 23 января, в Ульяновской области скончались 570 зараженных коронавирусом человек. Последние десять летальных случаев инфекции были подтверждены накануне. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 42 051 случай коронавируса. Это стало возможно после проведения 592,2 тысячи тестов на инфекции и обследования 562,2 тысячи человек. На данный момент 38 398 зараженных выздоровели. Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 10 969 местных жителей.