В Ульяновской области легковушка выехала на встречку и спровоцировала аварию с пострадавшим

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

В пятницу, 22 января, на 156 километре 860 метре дороги “Казань-Буинск-Ульяновск” в Цильнинском районе произошла авария с участием трех отечественных легковушек. По предварительным данным, около 11.55 водитель “ВАЗ-217230” решил обогнать “ВАЗ-21124”, но не выдержал боковой интервал и задел машину.

После этого “ВАЗ-21124” отбросило на встречку, где он врезался во встречный “ВАЗ-217230”. В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В ДТП постарадал водитель второй легковушки - 48-летний мужчина. С места произошедшего он был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.