В массовой аварии на трассе в Ульяновской области один человек погиб, двое - пострадали

По предварительным данным, все началось с того, что водитель “МАНа” выехал на встречку, где столкнулся со “Сканией” и “Рено Дастером”. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 22 января на 810 километре 135 метре дороги “М-5 “Урал” в Николаевском районе произошла смертельная авария. Около 13.35 там столкнулись сразу четыре автомобиля: “МАН” в составе полуприцепа “Шмитц”, “Скания” в составе полуприцепа “Крона”, “Рено Дастер” и “Ивеко” в составе полуприцепа “Крона”.

По предварительным данным, 57-летний водитель “МАНа” выехал на встречку, где столкнулся со “Сканией” и “Рено Дастером”. После этого кабину тягача оторвало и отбросило на “Ивеко”.

Водитель “МАНа” от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель “Скании” - 32-летний мужчина, и пассажир “Рено” - 24-летний мужчина, были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.