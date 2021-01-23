В Татарстане увеличился средней размер пенсий

Средний размер страховых пенсий по старости сейчас составляет 16 306 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, с учетом всех индексаций в 2020 году средний размер пенсии в Татарстане увеличился на тысячу рублей. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости составляет 16 306 рублей. Такие цифры назвала замуправляющего Отделением Пенсионного фонда России по республике Елена Полякова.

Она объяснила, что законом предусмотрена индексация страховых пенсий на период с 2019 по 2024 годы. Потому 1 января каждого года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются. В этот раз - на 6,3%.

В январе большинство пенсионеров получили пенсии в новом размере с учетом индексации.