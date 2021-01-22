В итоге общая протяженность казанского железнодорожного моста должна быть равна 48 километрам. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

На итоговой коллегии Минтранса Татарстана стало известно о том, что строительство кольцевой железной дороги в Казани начнется в 2022 году. Стоимость проекта пока оценивается в 22,9 миллиарда рублей. Планируется, что его реализация пройдет в условиях софинансирования от РЖД.

Так, в рамках первого этапа начнется строительство на участке Юдино – Дербышки, в рамках второго - работы на участке Казань-2 – Дербышки, а в рамках третьего – строительство путей на отрезке Компрессорный – Вахитово.

В итоге общая протяженность казанского железнодорожного моста должна быть равна 48 километрам.