Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции Татарстана: нужно выделить места продаж прессы из общей массы розничных точек

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В эту пятницу, 22 января, на круглом столе Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Татарстана обсуждали вопросы продвижения розничных продаж печатной продукции в республике.

Так, в частности, было отмечено, что отрасли сейчас нужны решения на законодательном уровне. А именно речь идет о выделении мест продаж прессы из общей массы розничных точек. Первые должны иметь ряд преимуществ. Например, для точек с прессой должны работать отдельные правила организации и ликвидации.

А для развития розничных продаж печатной продукции в Татарстане необходимы региональные законодательные и административно-правовые решения.