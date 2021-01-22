В Татарстане создадут оперативный штаб в связи с проводимым экспериментом по созданию единого ресурса о земле и недвижимости

Цель проекта - сбор и сопоставление данных для повышения эффективности использования земельных участков и недвижимости. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

22 января в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Они обсудили участие республики в эксперименте по созданию до конца 2021 года Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР).

- Понимая важность проекта, сегодня нами принято совместное решение сформировать на территории Татарстана оперативный штаб, в который войдут представители заинтересованных министерств и ведомств. Со стороны республики будет определен дополнительный перечень региональных информационных систем и ресурсов для подключения к эксперименту. Это позволит сделать ресурс эффективным и полезным для жителей республики, - сообщил на встрече глава региона.

Отметим, что цель создания ЕИР - сбор и сопоставление данных о земле и недвижимости, которые содержатся в разных государственных информационных ресурсах, а также выработка основ объединения этих сведений для повышения эффективности использования земельных участков и недвижимости.

- Татарстан является одним из лидеров по применению геоинформационных технологий и информационных систем. Принципиально важно, что руководство республики поддерживает эксперимент и нацелено на апробацию самых передовых технологий, проектирование новых сервисов в интересах людей, - в свою очередь отметил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Помимо Татарстана в эксперименте по созданию ЕИР участвуют Пермский край, Краснодарский край и Иркутская область.