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Происшествия

В Татарстане на Заинской ГРЭС в воде нашли 200 метровое радужное пятно

На месте происшествия установлены ограждения, идет сбор пока неустановленного вещества
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На месте происшествия устанавливают боновые ограждения.

На месте происшествия устанавливают боновые ограждения.

Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу. 22 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении огромного радужного пятна на воде второго отводного канала Заинской ГРЭС. На место выехали специалисты. Факт наличия пятна подтвердился – его размеры составили 200 на 20 метров.

На месте происшествия уже установлены боновые ограждения. Сейчас идет сбор неустановленного вещества, которое окрасило воду, для его дальнейшей утилизации.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Чрезвычайное ведомство для этого уже наладило взаимодействие с экологами, Роспотребнадзором, прокуратурой и МВД.

ЧП