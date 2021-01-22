В Татарстане на Заинской ГРЭС в воде нашли 200 метровое радужное пятно

На месте происшествия устанавливают боновые ограждения.
Фото: МЧС Татарстана
В эту пятницу. 22 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении огромного радужного пятна на воде второго отводного канала Заинской ГРЭС. На место выехали специалисты. Факт наличия пятна подтвердился – его размеры составили 200 на 20 метров.
На месте происшествия уже установлены боновые ограждения. Сейчас идет сбор неустановленного вещества, которое окрасило воду, для его дальнейшей утилизации.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
Чрезвычайное ведомство для этого уже наладило взаимодействие с экологами, Роспотребнадзором, прокуратурой и МВД.