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Общество

За 2020 год в Татарстане зарегистрирован рост числа случаев бешенства

Специалисты объясняют это цикличностью инфекции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Рост заболеваемости животных в прошлом году специалисты объясняют цикличностью инфекции.

Рост заболеваемости животных в прошлом году специалисты объясняют цикличностью инфекции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в 2020 году в Татарстане зафиксировали 37 случаев бешенства. Это на 26% (на 13 случаев) больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на совместном заседании коллегии с региональным Управлением Россельхознадзора.

Рост заболеваемости животных в 2020 году специалисты объясняют цикличностью инфекции. По словам Хисамутдинова, меры профилактики помогли снизить число случаев бешенства в Татарстане в девять раз за последние пять лет.