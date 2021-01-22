За 2020 год в Татарстане зарегистрирован рост числа случаев бешенства

Рост заболеваемости животных в прошлом году специалисты объясняют цикличностью инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в 2020 году в Татарстане зафиксировали 37 случаев бешенства. Это на 26% (на 13 случаев) больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на совместном заседании коллегии с региональным Управлением Россельхознадзора.

Рост заболеваемости животных в 2020 году специалисты объясняют цикличностью инфекции. По словам Хисамутдинова, меры профилактики помогли снизить число случаев бешенства в Татарстане в девять раз за последние пять лет.