В Татарстане криминал уходит из больших городов в поселки

За 2020 год в республике было зарегистрировано более 50 тысяч преступлений. Фото: Иван ВИСЛОВ

На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана было сообщено, что в 2020 году в республике зарегистрирован рост преступности - более 50 тысяч случаев. И каждое четвертое из них - это тяжкое или особо тяжкое.

Также, по словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, сейчас криминал получая отпор в крупных городах региона, уходит в те же поселки – например, в казанские Васильево, Юдино и Дербышки. Поэтому Нафиков поручил прокурорам районов обратить на это внимание.

Отметил на коллегии он и то, что за 2020 год в Татарстане были выявлены 94 подростка, придерживающиеся идеологии АУЕ*. Прокурор республики призвал в каждом из этих случаев детально разбираться и принимать все меры для увода несовершеннолетних из криминальной среды.

*АУЕ (движение «Арестантский уклад един») признан в России экстремистской организацией.