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Коронавирус Covid-19

Центральную больницу Канашского района Чувашии выводят из режима ковидного госпиталя

Накануне туда перестали госпитализировать зараженных
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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После выписки всех больных, медучреждение будет дезинфицировано.

После выписки всех больных, медучреждение будет дезинфицировано.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доля свободных коек в ковидных госпиталях Чувашии составляет 36,7%. Потому было решено вывести еще ряд больниц из подобного режима. Например, ЦРБ Канашского района в Шихазанах. Накануне туда перестали госпитализировать зараженных. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава республики Владимир Степанов.

Он заметил, что после выписки всех больных, медучреждение будет дезинфицировано. Тогда 120 коек будут возвращены в плановый режим работы и местные жители смогут получать специализированную медицинскую помощь по другим профилям.