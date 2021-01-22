Центральную больницу Канашского района Чувашии выводят из режима ковидного госпиталя

После выписки всех больных, медучреждение будет дезинфицировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доля свободных коек в ковидных госпиталях Чувашии составляет 36,7%. Потому было решено вывести еще ряд больниц из подобного режима. Например, ЦРБ Канашского района в Шихазанах. Накануне туда перестали госпитализировать зараженных. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава республики Владимир Степанов.

Он заметил, что после выписки всех больных, медучреждение будет дезинфицировано. Тогда 120 коек будут возвращены в плановый режим работы и местные жители смогут получать специализированную медицинскую помощь по другим профилям.