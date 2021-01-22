В Марий Эл из-за поставки в дом-интернат слишком дорогой воды завели уголовное дело

Расследование продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На интересную ситуацию наткнулись сотрудники ФСБ Чувашии, занимающиеся документами Шоя-Кузнецовского психоневрологического дома-интерната. Оказалось, что с 2011 по 2019 года туда воду поставляли по завышенным тарифам. В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как уточнили в следственном комитете Марий Эл, по явно завышенным тарифам администрация Шоя-Кузнецовского психоневрологического дома-интерната заключала договора об отпуске холодной воды и приеме стоков. В результате организации был причинен ущерб на сумму свыше 7,3 миллиона рублей.