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В Марий Эл из-за поставки в дом-интернат слишком дорогой воды завели уголовное дело

Размер, причиненного ущерба, превысил 7,3 миллиона рублей
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Расследование продолжается.

Расследование продолжается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На интересную ситуацию наткнулись сотрудники ФСБ Чувашии, занимающиеся документами Шоя-Кузнецовского психоневрологического дома-интерната. Оказалось, что с 2011 по 2019 года туда воду поставляли по завышенным тарифам. В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как уточнили в следственном комитете Марий Эл, по явно завышенным тарифам администрация Шоя-Кузнецовского психоневрологического дома-интерната заключала договора об отпуске холодной воды и приеме стоков. В результате организации был причинен ущерб на сумму свыше 7,3 миллиона рублей.

Криминал