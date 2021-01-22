В ковидных госпиталях Чувашии находятся 1 909 зараженных

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 51 больной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на пятницу, 22 января, в Чувашии выявили 18 609 зараженных коронавирусом человек, 16 704 из которых уже выздоровели, а 769 - скончались. На стационарном лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 1 909 человек.

В крайне тяжелом состоянии - 57 госпитализированных, в тяжелом состоянии - 394 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 1 458 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 51 больной. Такие цифры на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией озвучил глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.