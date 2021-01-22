Жителей Чебоксар могут начать прививать от коронавируса в торговых центрах

Специальные пункты вакцинации в общественных местах, по мнению медиков, позволят увеличить доступность вакцины для людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах прививки от коронавируса могут начать делать прямо в торговых центрах. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава республики Владимир Степанов. По его словам, на будущей неделе специалисты ведомства встретятся с представителями крупных ТЦ города, чтобы обсудить эту возможность.

Специальные пункты вакцинации в общественных местах, по мнению медиков, позволят увеличить доступность прививки от коронавируса для людей. Глава Чувашии Олег Николаев предложил использовать в качестве пунктов вакцинации передвижные ФАП, с помощью которых можно будет привить жителей деревень и сел.

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Пока же, по его словам, в республике не так много доз, чтобы отнимать их у населения (подробности)