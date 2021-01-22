В Йошкар-Оле легковушка врезалась в "скорую", пострадали два человека

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

В столице Марий Эл 21 января в 8.10 произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Водопроводной 21-летний водитель легковушки ВАЗ-2115 на перекрестке, где движение регулируют светофоры, грубо нарушил правила дорожного движения - он не предоставил преимущество в движении машине «скорой помощи», которая двигалась со включенным спецсигналами - проблесковым маячком и сиреной.

ВАЗ врезался в "скорую" Фото: МВД по Марий Эл

В результате ДТП травмы получил водитель «скорой помощи» и ехавший в салоне спецавтомобиля медик. Они доставлены в больницу.