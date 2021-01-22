Жителей Марий Эл не сдавших тест на COVID-19 по возвращению из заграницы оштрафовали на 442,5 тысяч рублей

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение еще 125 отпускников, чтобы узнать проверились ли они на COVID-19. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что из 5 548 жителей Марий Эл, которые вернулись домой из заграницы, тест на коронавирус вовремя сдали лишь 5 140 человек. Тест позднее трехдневного срока сделали 28 человек, а 46 и вовсе пренебрегли этим.

По данным Роспотребнадзора Марий Эл, 56 материалов уже направлено в суды, 51 человека оштрафовали на общую сумму 442,5 тысячи рублей. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение еще 125 результаты чьих тестов так и не были получены по возвращению из заграницы. Если эти люди их не сделали их также привлекут к административной ответственности.