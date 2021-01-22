Улицу Машиностроителей в Йошкар-Оле отремонтируют за 123,5 миллиона рублей

Подрядчику предстоит обновить 4 375 метров дороги на участках от Чернякова до Строителей и от Строителей до Красноармейской. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ремонт улицы Машиностроителей в Йошкар-Оле готовы выделить порядка 123,5 миллиона рублей. Соответствующий аукцион объявила Дирекция муниципального заказа.

Подрядчику предстоит обновить 4 375 метров дороги на участках от Чернякова до Строителей и от Строителей до Красноармейской. Там поменяют бордюр, снимут старое покрытие, уложат новый асфальт и нанесут разметку. Работы должны начаться в апреле текущего года и завершиться к 1 июля 2022 года.

Ремонт будет произведен в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».