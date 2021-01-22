В Марий Эл назначены первые досрочные пенсии медикам, которые работали с зараженными коронавирусом

У медиков, которые с 1 января по 20 сентября 2020 года помогали инфицированным COVID-19, день стажа приравнивается к двум. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл назначали первые досрочные пенсии медицинским работникам, которые работали с зараженными коронавирусом. В скором времени деньги начнут получать медики из Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска.

Напомним, в августе 2020 году правительство России объявило, что для медработников, которые с 1 января по 20 сентября помогали инфицированным, день стажа приравнивается к двум. Таким образом, на пенсию они должны выйти раньше других коллег.

По последним данным в регионе выявили 10 263 больных COVID-19, 8 924 из которых уже выздоровели, а 147 - скончались.