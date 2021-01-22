Скончались еще двое зараженных коронавирусом жителей Марий Эл

С начала пандемии COVID-19 подхватили 10 263 жителя республики, 8 924 из которых уже поправились Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом человек. Вместе с тем там выявили 45 новых зараженных и выписали 43 выздоровевших граждан. Такие цифры сегодня, 22 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 в Марий Эл был обнаружен у 10 263 человек, 8 924 из которых уже поправились, а 147 - скончались. В инфекционных стационарах сейчас находится 861 человек. У 860 - пневмония, а у 333 - еще и коронавирус.

В Минздраве республики сообщают, что 153 госпитализированных в тяжелом состоянии, 708 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 36 больных, в кислородной поддержке нуждается 371.