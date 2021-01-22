В Татарстане за сутки подтвердили еще 86 новых случаев коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подхватили 15 275 жителей республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 86 татарстанцев. Большинство из них - жители Казани (40 человек). После столицы республики по количеству выявленных случаев COVID-19 за эти сутки идут Набережные Челны - 14 инфицированных. В остальных районах Татарстана речь идет от одного до трех заболевших. Известно, что из новых случаев коронавируса два являются завозными, а 84 - контактными.

Среди выявленных за прошедшие сутки зараженных двое несовершеннолетних. Блоьше всего их в этот раз оказалось среди татарстанцев в возрастных группах от 30 до 50 лет (27 инфицированных) и от 60 до 70 лет (26 инфицированных), Госпитализация потребовалась 31 больному, остальные 55 пациентов были оставлены дома под медицинским наблюдением.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Татарстане обнаружили у 15 275 человек. На данный момент из них 11 659 пациентов выздоровели, а 233 скончались.