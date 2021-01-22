В Татарстане медикам за работу в коронавирус не доплатили 13 миллионов рублей

Эта сумма предназначалась более 460 сотрудникам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана ее руководитель Илдус Нафиков сообщил, что за прошедший год медики в республики недополучили надбавок за работу с коронавирусными пациентами 13 миллионов рублей. Все они, а это более 460 человек обратились с жалобой в надзорное ведомство по «горячей линии». Только после вмешательства прокуратуры Татарстана медики получили положенные им надбавки в полном объеме.

Всего же по результатам работы надзорного органа за год в республике более 20 тысяч человек смогли получить законно заработанные деньги, а это более 500 миллионов рублей.