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В Татарстане медикам за работу в коронавирус не доплатили 13 миллионов рублей

Эти деньги они получили только благодаря вмешательству прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эта сумма предназначалась более 460 сотрудникам.

Эта сумма предназначалась более 460 сотрудникам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана ее руководитель Илдус Нафиков сообщил, что за прошедший год медики в республики недополучили надбавок за работу с коронавирусными пациентами 13 миллионов рублей. Все они, а это более 460 человек обратились с жалобой в надзорное ведомство по «горячей линии». Только после вмешательства прокуратуры Татарстана медики получили положенные им надбавки в полном объеме.

Всего же по результатам работы надзорного органа за год в республике более 20 тысяч человек смогли получить законно заработанные деньги, а это более 500 миллионов рублей.