МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в несанкционированных митингах

За участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях ответят их родители - им грозит штраф.

В МВД Татарстана предупредили о том, что всем участникам несанкционированных митингов и акций, которые могут пройти 23 января, грозят штрафы. Будут наказаны как те, кто призывает к участию в этих акциях, так и их участники. В случае, если задержанные окажутся несовершеннолетними, то административные штрафы будут выплачивать их родители.

- Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - уточнили в МВД Татарстана.

Сотрудники правоохранительных органов призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников полиции.

Напомним, что в Татарстане уже было возбуждено уголовное дело по статье "призыв к массовым беспорядкам". Все из-за рассылаемого в соцсети сообщения, в том числе и с инструкцией о том, как на несанкционированных акциях противодействовать правоохранителям.