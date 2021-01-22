В Ульяновской области зафиксировали еще 10 смертей от коронавируса

Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него сейчас находятся 10 968 человек.

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 10 смертей от коронавируса. Всего же от инфекции по данным на 22 января там скончались 560 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии в области провели более 588,5 тысячи тестов на коронавирус, обследовали 558,5 тысячи человек. Это помогло выявить 41 813 больных, в том числе 239 за прошедшие сутки. На данный момент большинство из них - 38 195 человек, уже выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него все еще находятся 10 968 человек.