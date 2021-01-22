В казанский музей соцбыта поступила гитара Николая Караченцова

Сейчас заканчивается монтаж будущей экспозиции. Фото: музей соцбыта

В марте в казанском музей соцбыта должна открыться постоянная экспозиция, посвященная жизни народного артиста РСФСР Николая Караченцова на сцене и вне ее. Семья артиста уже передала его гитару, личные вещи и фотографии. Эти вещи и станут основными экспонатами выставки.

Заметим, что мама артиста Янина Евгеньевна в 50-е годы работала балетмейстером-постановщиком в казанском театре оперы и балета. В последующем и сам актер неоднократно бывал в столице Татарстана.

Сейчас заканчивается монтаж будущей экспозиции. В ее открытии может принять участие вдова Николая Караченцова - заслуженная артистка России Людмила Поргина.