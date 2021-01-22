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В 2021 году в Чувашии построят еще две вертолетные площадки для санитарной авиации

Они появятся в Канаше и Шумерле
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В прошлом году из муниципалитетов в Чебоксары вертолетом было эвакуировано 52 пациента.

В прошлом году из муниципалитетов в Чебоксары вертолетом было эвакуировано 52 пациента.

Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году в Чувашии собираются построить еще две вертолетные площадки для санитарной авиации - в Шумерле и Канаше. Сделано это будет в рамках национального проекта “Здравоохранение”, сообщается на официальной странице республики в соцсетях.

Отметим, что сейчас вертолетные площадки для санавиации имеются в Чебоксарах и Алатырском районе. В 2020 году из муниципалитетов в столицу региона вертолетом было эвакуировано 52 пациента.