В 2021 году в Чувашии построят еще две вертолетные площадки для санитарной авиации

В прошлом году из муниципалитетов в Чебоксары вертолетом было эвакуировано 52 пациента. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году в Чувашии собираются построить еще две вертолетные площадки для санитарной авиации - в Шумерле и Канаше. Сделано это будет в рамках национального проекта “Здравоохранение”, сообщается на официальной странице республики в соцсетях.

Отметим, что сейчас вертолетные площадки для санавиации имеются в Чебоксарах и Алатырском районе. В 2020 году из муниципалитетов в столицу региона вертолетом было эвакуировано 52 пациента.