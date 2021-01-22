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В Набережных Челнах водитель "Мерседеса" умер во время движения и протаранил шесть автомобилей

Все произошло на Шишкинском бульваре
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Медики констатировали смерть водителя

Медики констатировали смерть водителя

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с участием семи автомобилей произошла днем 21 января на парковке в районе Шинкинского бульвара в автограде. По предварительным данным, мужчина сел за руль своего "Мерседеса" и едва тронулся с места на парковке, как внезапно иномарка начала таранить припаркованные автомобили. Когда, уткнувшись в сугроб, "Мерседес" остановился, подбежавшие прохожие вытащили из него водителя, который не подавал признаков жизни.

Приехавшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Предварительно, мужчина скончался во время движения, не успев затормозить.

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