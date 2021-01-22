В Татарстане в аварии трех автомобилей погибли молодой отец и его полугодовалый сын

Все, что осталось от "Лады" Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла вчера, 21 января, в Сабинском районе республики. По предварительным данным, на участке дороги "Старая Икшурма-Кильдебяк" водитель одной из легковушек попытался обогнать КАМАЗ, но не справился с управлением. Он не успел перестроиться и врезался во встречную легковушку. В результате этого столкновения погиб шестимесячный ребенок, его отец скончался в карете "скорой помощи".

Иномарка получила повреждения Фото: МВД по РТ

Еще трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу.

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Во время аварии была разбита автомашина "Лада", серьезные повреждения были причинены иномарке "КИА Спортеж".