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Происшествия

В Татарстане в аварии трех автомобилей погибли молодой отец и его полугодовалый сын

В смертельном ДТП участвовали КАМАЗ, "Лада" и "КИА Спортеж"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Все, что осталось от "Лады"

Все, что осталось от "Лады"

Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла вчера, 21 января, в Сабинском районе республики. По предварительным данным, на участке дороги "Старая Икшурма-Кильдебяк" водитель одной из легковушек попытался обогнать КАМАЗ, но не справился с управлением. Он не успел перестроиться и врезался во встречную легковушку. В результате этого столкновения погиб шестимесячный ребенок, его отец скончался в карете "скорой помощи".

Иномарка получила повреждения

Иномарка получила повреждения

Фото: МВД по РТ

Еще трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу.

С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по РТ

Во время аварии была разбита автомашина "Лада", серьезные повреждения были причинены иномарке "КИА Спортеж".

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