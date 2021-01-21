В Чувашии директора школы будут судить за хищение бензина из автобуса для детей

Утверждается, что мужчина забирал бензин для школьного автобуса на протяжении нескольких лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Шемуршинском районе завершено расследование уголовного дела 54-летнего директора одной из местных школ. Вскоре он ответит на суде по обвинениям в присвоении, совершенном с использованием служебного положения.

Как полагает следствие, с 2017 по 2020 года директор систематически забирал себе бензин, который предназначался для заправки школьного автобуса.

За это время мужчине удалось присвоить в общей сложности 1 460 литров топлива. Ущерб, причиненный районной администрации, превысил 59 тысяч рублей. Сообщают в следственном комитете Чувашии.