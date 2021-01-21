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Общество

В Татарстане после заключения брака жених и невеста могут выиграть 100 тысяч рублей

Но, чтобы стать участником этой лотереи, нужно соблюсти одно существенное условие
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В каждом, скажем, городе будет свой победитель,

В каждом, скажем, городе будет свой победитель,

Фото: Евгения ГУСЕВА

На итоговой коллегии управления ЗАГС Татарстана его начальник Гульшат Нигматуллина сообщила, что в республике заключения брака жених и невеста могут выиграть 100 тысяч рублей.

По ее словам, инициатором специальной лотереи стала региональная общественная организация Татарстана «Под крылом семьи».

Так, после официальной регистрации своих отношений молодожены получат билет. Но он сможет участвовать в розыгрыше денежного сертификата только, если в течение 12 месяцев в молодой семье родится ребенок. При этом в каждом, скажем, городе будет свой победитель, которого определит независимая общественная комиссия.