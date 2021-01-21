В Татарстане экс-сотрудник колонии получил 8,5 лет общего режима за взятку и наркотики

Мужчина пытался пронести на территорию колонии наркотики, спрятав их под одежду. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

21-летний экс-младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 был признан виновным по уголовным статьям: «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный в крупном размере», «получение взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями». Мужчину приговорили к 8,5 годом колонии общего режима.

Как было доказано, что летом 2020 года, будучи сотрудником колонии, он получил от осужденных предложение за 30 тысяч рублей пронести им наркотики. Мужчина согласился и после чего ему на банковскую карту перечислили часть обещанных денег – 5 тысяч рублей.

А через несколько дней неизвестные передали ему и 200 граммов наркотиков, а также остальную часть озвученной суммы. Осужденный попытался пронести запрещенные вещества на территорию колонии, спрятав их под одеждой. Но попался уже на КПП при досмотре. Сообщили в следственном комитете Татарстана.