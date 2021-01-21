В 2021 году в Советском районе Казани сдадут школу на 1,5 тысячи мест

Фото: metshin.ru

Уже в новом учебном году в казанском ЖК «Арт-Сити» на проезде Юнуса Ахметзянова строителями будет сдана одна из самых больших школ города, рассчитанная на 1 501 ребенка.

Для детей в новом образовательном учреждении помимо актового и двух спортзалов, появятся еще и два бассейна. Также на его территории обустроят площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол и футбол.

Отметим, что строительство этой школы началось в декабре 2019 года по федеральной программе «Жилище». С учетом площади трехэтажного здания – более 29,2 тысячи квадратных метров, дети в ней будут учится только в первую смену.

В настоящий момент в школу осталось завести парты, стулья, учебные пособия и сделать навигацию.

Отметим, что в Казани в течение 2021 года также будет достроена школа на 2 725 мест. Она откроет свои двери в ЖК «Салават купере».