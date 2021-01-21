В домах Набережных Челнов могут убрать мусоропроводы

Власти города считают, что именно сортировка мусора поможет повысить качество жизни в жилых домах. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Управляющие компании Набережных Челнов выступили с инициативой убрать из многоэтажных домов мусоропроводы. Отходы жильцам предлагается выносить на улицу и выбрасывать в предназначенные для этого контейнеры. Однако ликвидировать мусоропроводы без разрешения собственников квартир невозможно, заявил на это первый зам руководителя Исполкома города Илья Зуев.

При этом, по его словам, именно сортировка мусора поможет горожанам повысить качество жизни в их домах. Поэтому чиновник также считает необходимым избавиться от мусоропроводов.

Отметим, что на данный момент около домов в Набережных Челнах есть 153 контейнерные площадки для бытовых отходов.