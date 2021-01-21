В Татарстане возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Известно, что тиражировалась также инструкция по сопротивлению правоохранителям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «массовые беспорядки». Это было сделано из-за распространения призывов к участию в незаконных акциях 23 января.

Известно, что подозреваемые тиражировали также инструкцию по сопротивлению правоохранителям во время беспорядков.

Ранее Генпрокуратура РФ предупредила, что последние будут пресекать незаконные акции. Там также потребовали ограничить доступ к сайтам, которые призывают к участию в них. Сообщает kp.ru.