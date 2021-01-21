В Казани из-за отравления угарным газом матери с тремя детьми возбудили уголовное дело

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Татарстана по факту отравления угарным газом в квартире на улице Солидарности матери и ее трех детей было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, мать и трех ее сыновей – мальчиков возрасте шести и пяти лет, а также младенца, увезли из их двухкомнатной квартиры на «скорой» вечером 20 января с предварительным диагнозом: «отравление угарным газом средней степени тяжести».