В Казани многодетная мать арестована за убийство подруги

Для убийства хватило одного удара ножом. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

По факту обнаружения ночью 16 января в квартире на улице Баруди в Казани тела ее 26-летней хозяйки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении этого преступления была задержана и арестована 24-летняя подруга погибшей – многодетная мать.

По версии следствия, она была приглашена в гости вместе со своими тремя детьми и приятелем. Во время застолья компания позвала еще троих мужчин. Но один из них, выпив в квартире, вдруг заявил, что не может сидеть за одним столом с женщинами с низкой социальной ответственностью. Приятелей в итоге выгнала сама хозяйка. Но многодетная мать вдруг заступилась за гостей. Ее подруга тогда взяла нож и тоже стала прогонять женщину. На что та выхватила нож и нанесла им удар в шею потерпевшей. После этого подозреваемая вызвала «скорую», но хозяйка квартиры скончалась еще до ее приезда.

- Свою причастность к совершенному преступлению женщина признала, но лишь частично. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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