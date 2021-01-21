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В Казани изменились ограничения по массе транспорта на мосту “Миллениум”

Теперь по нему могут ездить машины тяжелее 30 тонн
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На одну ось автомобиля, выезжающего на мост, теперь должна приходиться масса не более 10 тонн.

На одну ось автомобиля, выезжающего на мост, теперь должна приходиться масса не более 10 тонн.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Казани изменились ограничения по массе на мосту “Миллениум” и ряде путепроводов - на пересечениях проспекта Победы с Мамадышским и Оренбургским трактами, Кировской и 3-й транспортной дамбах.

Теперь по ним может ездить транспорт тяжелее 30 тонн, что ранее было нарушением. Соответствующая информация появилась в сборнике электронных документов мэрии города.

Однако не все так просто. Наравне с этим введено другое правило. Так, на одну ось автомобиля, выезжающего на мост, должна приходиться масса не более 10 тонн.