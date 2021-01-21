Президент Татарстана указал на проблемы Казани с ЖКХ

Фото: president.tatarstan.ru

На прошедшей итоговой коллегии Минстроя Татарстана президент республики Рустам Минниханов отметил, что в текущем отопительном сезоне возникло много проблем и вопросов.

По его словам, особенно это касается жалоб по Казани. Рустам Минниханов указал мэру города Ильсуру Метшину на то, что, несмотря на оперативное решение вопросов, это некий сигнал и тут надо проанализировать ситуацию с коммуникациями, а также с отоплением.

Напомним, одним из нашумевших вопросов в Татарстане в рамках текущего отопительного сезона все же стали резко возросшие платежки за ЖКУ за декабрь. Напротив строфы: «отопление», люди увидели огромные по сравнению с ноябрем суммы.

Как потом пояснили в Минстрое Татарстана, дело в том, что в республике население платит по факту предоставленных услуг, а в декабре пришли морозы и пришлось топить больше, что и привело к росту стоимости за отопление.