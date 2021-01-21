Минсельхоз и Минпромторг Татарстана отследили цены на сахар и растительное масло

Ранее правительство России предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами на ряд продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из важнейших задач Минсельхоза Татарстана сейчас - круглосуточное отслеживание цен на основные продовольственные товары, а в частности сахар и растительное масло. Оптовые цены на них сейчас в республике не превышают 36 рублей за килограмм и 95 рублей за литр соответственно, а в торговых сетях - это 46 и 110 рублей. Отметим, что в этом мониторинге цен Минсельхозу Татарстана помогает региональный Минпромторг.

Ранее “Комосомолка” писала, что правительство России предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами на сахар и растительное масло. Их решено было зафиксировать.