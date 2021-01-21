В 2020 году Татарстан стал лидером в ПФО по числу зарегистрированных браков и рожденных детей

Более 61% новорожденных в регионе были вторыми или последующими детьми в своих семьях. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В 2020 году Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по числу зарегистрированных браков. Меньше всех в в республике было и разводов. Об этом в четверг, 21 января, на итоговой коллегии регионального управления ЗАГС его начальник Гульшат Нигматуллина.

Показатель расторгнутых браков в Татарстане по итогам прошлого года составил 2,9 на 1 000 человек населения. При этом число разводов в республике в прошлом сократилось на 14,8% по сравнению с 2019 годом.

По словам Нигматуллиной, Татарстан лидирует в ПФО по числу рожденных в 2020 году детей как по абсолютному количеству, так и в расчете на 1 000 человек населения. А более 61% новорожденных - вторые или последующие дети в своих семьях.

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