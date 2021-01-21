Жители Казани выбрали 10 лучших управляющих компаний 2020 года

Топ составлялся исходя из скорости и качества реагирования УК на заявки, общения людей с сотрудниками ЖКХ и удовлетворенности работой компаний в целом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Казанцы определили десятку лучших управляющих компаний города по итогам 2020 года. Топ возглавил «ЖКХ Танкодром» с коэффициентом удовлетворенности жильцами ее работой 50,1. Следом идут «Благоустройство ремонт и озеленение района+К», «Уют», «Уютсервис», «Жилище и комфорт», «Уютный дом», «УК Вахитовского района», «АДС Приволжский», «ЖКХ Московского района» и «ЖКХ Приволжского района».

Топ составлялся «ПромРейтингом» исходя из скорости и качества реагирования УК на заявки, общения людей с сотрудниками ЖКХ и удовлетворенности работой компаний в целом. Худшими по этим показателям стали УК «Территория комфорта», «РАН Сервис», «Заречье», «ЖКХ Авиастроительного района», «Старый город», «ООО “Ремонтсервис”», «Сервис-Гарант», «ЖКХ Дербышки», «Райжилуправления Советского района» и «Жилищник-4».