Скончались еще трое зараженных коронавирусом жителей Марий Эл

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 873 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 45 зараженных коронавирусом человек. Вместе там накануне там подтвердились смерти троих ранее заболевших и были выписаны 44 выздоровевших. Об этом в четверг, 21 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 10 218 человек, 8 881 из них поправился, 145 - скончались. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 873 человека. У 871 - пневмония, а у 329 еще и коронавирус.

Минздрав Марий Эл отмечает, что 144 госпитализированных сейчас находятся в тяжелом состоянии, 729 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 больной, а в кислородной поддержке нуждаются 408 пациентов.