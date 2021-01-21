И дочка не твоя, и внучка у тебя …: в Казани пенсионер после таких слов зарезал свою пожилую жену

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В отношении 86-летнего жителя Казани было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, в квартире на улице Толстого мужчина выпивал со своей 72-летней женой.

В ходе застолья женщина неожиданно призналась супругу, что родила дочь не от него, да и внучка ведет аморальный образ жизни. Пенсионер после таких слов схватил нож и нанес им один, но смертельный удар в грудь жены. Потерпевшая скончалась на месте. Ее же супруг позвонил пасынку и рассказал о том, что произошло, а после попытался свести счеты с жизнью.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.