Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 760

С начала пандемии в регионе были выявлены 18 504 больных COVID-19, в том числе 105 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии продолжает ежедневно расти число летальных случаев коронавируса. По данным на четверг, 21 января, от COVID-19 скончались уже 760 зараженных. Последние 13 смертей были подтверждены за последние сутки. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в Чувашии провели более 449 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 18 504 зараженных, в том числе 105 - накануне. Большинство из них - 16 602 человека, уже выздоровело, но новые случаи болезни выявляются ежесуточно.