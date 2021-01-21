В Йошкар-Оле иномарка на встречке спровоцировала ДТП, в котором пострадал ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В среду, 20 января, у дома №10 Б на улице Медицинская в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобилей Renault и ВАЗ-2114. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем иномарки не учла дорожные условия и погоду, превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречку, где и произошло столкновение.

За рулем отечественной легковушки был 35-летний мужчина. Вместе с ним ехали 36-летняя женщина и шестилетний ребенок. Взрослой пассажирке понадобилась госпитализация.

- Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности не в соответствии с инструкцией - двухточечным ремнем вместо трехточечного, что, предварительно, сопутствовало получению им травм. По факту нарушения правил перевозки несовершеннолетнего пассажира в отношении водителя вынесен административный материал, - отмечают в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.